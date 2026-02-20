Иран увеличил ненефтяной экспорт в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 г. - 20 января 2026 г.) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан увеличился на 18,2% в стоимостном выражении и на 0,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 г. - 19 января 2025 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

Объем экспорта ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан за 10 месяцев составил приблизительно 1,29 миллиона тонн на сумму около 546 миллионов долларов США.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого иранского года экспорт ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан составил приблизительно 1,28 миллиона тонн на сумму около 460 миллионов долларов США.

Экспортировались сельскохозяйственная и пищевая продукция, промышленные товары, трансформаторы, водоочистители, нефтехимическая продукция и другие товары.

Согласно статистике, ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном за первые 10 месяцев составил приблизительно 1,3 миллиона тонн на сумму 555 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной товарооборот увеличился на 16,3% в стоимостном выражении и на 0,03% в весовом отношении.

Следует отметить, что, по статистике Таможенной службы Ирана, экспорт продукции Ирана за первые 10 месяцев текущего иранского года составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции снизился на 6,3% в стоимостном выражении и увеличился на 1,44% в весовом отношении.