БАКУ /Trend/ - Первое заседание Совета мира, состоявшееся 19 февраля 2026 года в Вашингтоне, стало событием, выходящим далеко за рамки протокольной дипломатии. Оно ознаменовало формирование новой архитектуры международного взаимодействия, основанной на принципах ответственности, взаимного уважения и практического миротворчества. Особое значение в этом процессе приобрела роль Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - политика, который не понаслышке знает цену миру и на деле доказал приверженность принципам мирного сосуществования.

На протяжении десятилетий Южный Кавказ оставался зоной напряженности. Азербайджан пережил тяжелый конфликт, человеческие потери и сложнейший переговорный процесс. Именно поэтому позиция Баку в вопросах мира основана не на абстрактных декларациях, а на реальном историческом опыте. Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне стало подтверждением последовательного курса Президента Ильхама Алиева на достижение устойчивого урегулирования.

В своем письме Президент Дональд Трамп официально пригласил Азербайджан присоединиться к “Уставу Совета мира” в качестве страны-учредителя: “Как председатель правления Совета мира, я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к Уставу организации в качестве страны-учредителя и стать страной-участницей Совета”. Это приглашение стало логическим продолжением совместных инициатив по достижению мира в регионе.

В ответ Президент Ильхам Алиев подчеркнул стратегическое значение участия Азербайджана. “Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях”, - отметил глава государства в ответном письме.

Эти письма задали тон взаимодействию между лидерами в рамках первого заседания Совета мира. На мероприятии Дональд Трамп отметил историческую значимость сотрудничества Азербайджана и Армении. “Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду. Они хорошие люди, но сложные. Думаю, они стали друзьями. Это было великое дело, которое Вы и Ваш новый друг совершили. Мы работали 24 часа, и это был хороший результат”, - сказал он.

Эта оценка демонстрирует, что успешное разрешение регионального конфликта превратилось в практический пример, на котором строится работа новой международной организации.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул значение лидерства и партнерства. “Мы благодарны за ваше партнерство, и в особенности Президенту Азербайджана, премьер-министру Армении, с которыми я встречался на прошлой неделе. Спасибо вам всем за то, что сделали это возможным и показали, чего может достичь настоящее лидерство. В этом, по сути, и заключается работа Совета мира - сделать так, чтобы мир стал прочным. Это невероятное достижение, которого вы все добились”, - сказал вице-президент.

Его слова органично связывают опыт завершения конфликта на Южном Кавказе с задачей Совета мира - обеспечением устойчивости мирных договоренностей.

В кулуарах заседания Президент Ильхам Алиев также провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это еще раз демонстрирует, что Азербайджан открыт к диалогу. Практический опыт Баку становится примером того, как страна в постконфликтный период может участвовать в процессах формирования глобальной архитектуры мира.

Сегодня созданы условия для окончательного подписания и ратификации мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Этот путь от конфликта к институционализированному миру придает особую значимость участию страны в Совете мира. Азербайджан способен предложить миру не теоретическую модель, а проверенный практикой подход, который сочетает политическую твердость с готовностью к диалогу.

Участие Азербайджана в первом заседании стран-членов Совета мира - закономерный этап его внешней политики. Роль Президента Ильхама Алиева демонстрирует, что мир - это не тактический компромисс, а стратегическая цель развития государства и региона. Страна, стоящая на пороге окончательного мирного соглашения после 30 лет конфликта, готова делиться своим опытом и вносить вклад в формирование более устойчивого и безопасного мирового порядка.