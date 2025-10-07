Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Туркменистан готов к активному сотрудничеству со странами ОТГ в стратегических сферах

Туркменистан Материалы 7 октября 2025 15:49 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА/Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана к активному сотрудничеству со странами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает во вторник Trend, об этом он сообщил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

"Туркменистан придает большое значение развитию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами Организации тюркских государств. Мы постоянно прилагаем усилия для укрепления взаимовыгодных связей, наполняя их новым содержанием и смыслом", - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

