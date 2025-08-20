Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Туркменистан Материалы 20 августа 2025 21:28 (UTC +04:00)
США нацелены на расширение сотрудничество с Туркменистаном - Марко Рубио
Фото: Марко Рубио / X

АШХАБАД /Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранным дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Марко Рубио в соцсети X.

Во время встречи с главой МИД Туркменистана Рубио сказал, что США намерены продолжать сотрудничество с Туркменистаном в целях расширения экономических и торговых связей двух стран.

"Я сообщил, что США намерены продолжать сотрудничество с Туркменистаном в целях расширения наших экономических и торговых связей, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу формата «С5+1» и укрепления безопасности в регионе", - говорится в публикации.

