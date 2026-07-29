Кыргызский MBANK расширил услуги международных денежных переводов

БАКУ/ Trend/ - Кыргызский MBANK запустил сервис международных денежных переводов по номеру банковского счёта с использованием услуги Visa Direct Account, расширив возможности трансграничных платежей как для физических, так и для юридических лиц.

Как сообщили в банке, новый сервис позволяет клиентам отправлять средства на банковские счета в США, Великобритании, Южной Корее и странах Единой зоны платежей в евро (SEPA).

Переводы в США, Великобританию и Южную Корею осуществляются в долларах США, а в страны SEPA — в евро. Получатели получают средства в своей национальной валюте.

Средства могут списываться с любого счёта MBANK, открытого в кыргызских сомах, долларах США, евро или российских рублях. Конвертация в валюту перевода производится автоматически по обменному курсу банка.

В банке отметили, что перед подтверждением операции клиентам отображаются сумма списания, обменный курс, комиссия за перевод и сумма, которую получит получатель.Vi