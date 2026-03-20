МОТ обозначила ключевые меры поддержки Кыргызстана в области труда и соцзащиты (Эксклюзив)

Кыргызстан Материалы 20 марта 2026 16:33 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Международная организация труда (МОТ) поддержала усилия Кыргызстана по укреплению трудовых стандартов, повышению квалификации рабочей силы и расширению охвата системой социальной защиты.

Об этом сообщили Trend в МОТ.

Представитель организации отметил, что это осуществляется через сочетание правовой и институциональной экспертизы в области стандартов, наращивание потенциала социального партнерства и целевую техническую помощь.

"В сфере международных трудовых стандартов недавними важными достижениями стали ратификация Конвенции "Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда" от 2019 года (№ 190) в 2024 году и Конвенции о частных агентствах занятости от 1997 года (№ 181) в ноябре 2025 года", - подчеркнули в организации.

Кроме того, в МОТ отметили, что в области профессиональной подготовки сотрудничество организации способствовало модернизации системы профессионального образования и управления навыками, в том числе в рамках партнерства по Стратегии подготовки кадров "Группы 20".

"В сфере социальной защиты МОТ оказывала поддержку в проведении диагностики, анализа долгосрочной устойчивости и пенсионной системы для подготовки реформ, направленных на повышение достаточности и охвата социальных выплат", - заключили в организации.

