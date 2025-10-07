Убежден, что под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие - Садыр Жапаров

ГАБАЛА /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил, что под председательством Азербайджана Организация тюркских государств (ОТГ) продолжит прогрессивное развитие.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он сказал в ходе своего выступления на 12-м саммите глав государств ОТГ в Габале.

"Убежден, что под председательством Азербайджана Организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов", - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства также выразил признательность всем государствам-членам ОТГ за поддержку и доверие, оказанные Кыргызстану в период его председательства.