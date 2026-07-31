Технологии и экспертиза могут стать новым направлением сотрудничества Казахстана и США - исполнительный директор AmCham (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Технологии и экспертиза могут стать новым направлением сотрудничества Казахстана и США.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор AmCham Kazakhstan Джефф Эрлих.

"Мы видим значительный потенциал в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, транспорте и логистике, горнодобывающей отрасли и сфере критически важных минералов, ИТ и искусственном интеллекте, здравоохранении и образовании. Особенно сельское хозяйство остается недоинвестированным по сравнению с потенциалом Казахстана, а американские компании могут предложить не только оборудование, но и технологии, данные, экспертизу и более эффективные подходы к производству", - сказал Эрлих.

По его словам, географическое положение Казахстана, его природные ресурсы, растущее население и высокий уровень человеческого капитала создают возможности для развития всех этих направлений.

"Следующий этап развития двусторонних отношений может быть связан, прежде всего, с приходом в Казахстан американских технологий и экспертизы, а не только американской продукции", - отметил исполнительный директор AmCham.

Он отметил, что Казахстан уже давно является привлекательным рынком для американских компаний благодаря политической стабильности, образованному и растущему населению, значительным природным ресурсам и стратегическому расположению между крупнейшими мировыми рынками. При этом, по словам Эрлиха, сегодня наблюдается растущая диверсификация экономики за пределами нефтегазового сектора.

"В то же время Казахстан конкурирует за инвестиции не только с соседними странами, но и с государствами по всему миру. Инвесторы ценят предсказуемость: если компания вкладывает значительный капитал на долгосрочную перспективу, ей необходима уверенность в том, что правила игры останутся достаточно стабильными. Мы ведем конструктивный диалог с правительством и видим дальнейшие возможности для усиления консультаций с бизнесом и повышения предсказуемости регуляторной среды", - сказал он.

Исполнительный директор AmCham также подчеркнул, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) имеет стратегическое значение для американских компаний, работающих в Центральной Азии или ведущих торговлю с регионом, поскольку обеспечивает центральноазиатским странам прямой выход на мировые рынки через Каспийское море, Южный Кавказ и далее в Европу.

"В прошлом году AmCham Kazakhstan совместно с Американо-Азербайджанской торговой палатой и Американо-Грузинским деловым советом организовала трехстороннюю бизнес-миссию по маршруту, предоставив американским компаниям и представителям государственных структур возможность лично ознакомиться с портами, логистической инфраструктурой и предприятиями, работающими на этом маршруте. Эта миссия показала, что возможности носят вполне практический характер", - сказал Эрлих.

По его словам, с тех пор одна из крупнейших американских строительных компаний вошла в шорт-лист проектов в Казахстане, Международная корпорация финансирования развития США (DFC) запустила свой первый инфраструктурный проект в портовой сфере Казахстана, а также американские компании изучают возможности в нефтепереработке и региональной авиации.

"Мы видим дальнейший потенциал в развитии портов, логистики, железнодорожного транспорта, авиации, энергетической инфраструктуры и цифровых систем, которые сделают маршрут быстрее, надежнее и более интегрированным", - отметил Эрлих.

При этом он отметил, что дальнейшее развитие Среднего коридора требует совершенствования инфраструктуры.

"Пропускная способность портов остается ограниченной, недостаточное количество паромов является "узким местом", а Казахстан в настоящее время в значительной степени зависит от азербайджанского флота при перевозках через Каспий. Кроме того, снижение уровня Каспийского моря представляет собой серьезный долгосрочный вызов для инфраструктуры. Потенциал маршрута очевиден, однако для его полноценного развития потребуются значительные инвестиции, более тесная трансграничная координация и дальнейшее развитие инфраструктуры по обе стороны Каспийского моря", - сказал он.

Эрлих отметил, что, по данным министерства иностранных дел Казахстана, с момента обретения независимости валовый приток прямых инвестиций из США превысил $60 млрд, что делает Соединенные Штаты одним из крупнейших долгосрочных инвесторов страны.

По его словам, прошлый год придал сотрудничеству новый импульс: во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон Казахстан и США подписали 29 соглашений почти на $17 млрд, включая крупные проекты в сельском хозяйстве, сфере критически важных минералов, транспорте, авиации и технологиях.

"Однако подписание соглашения - это лишь первый шаг. Гораздо более сложный этап начинается при реализации проектов, когда компании приступают к инвестированию капитала, созданию производств и взаимодействию с регуляторной средой. Именно здесь AmCham играет важную роль: мы работаем с членами нашей организации, выявляем инвестиционные и деловые барьеры и взаимодействуем с правительством для поиска практических решений, чтобы объявленные проекты стали успешными долгосрочными инвестициями", - сказал Эрлих.

Эрлих добавил, что в настоящее время отмечается высокий уровень взаимодействия между американским и казахстанским деловыми сообществами.

Он отметил, что в мае AmCham организовала бизнес-делегацию в Вашингтон, где ее представители провели встречи с Конгрессом США, государственными структурами США, институтами финансирования развития и деловыми партнерами. Кроме того, недавно Казахстан посетил сенатор США Стив Дейнс, который провел встречи с американскими компаниями.

По словам Эрлиха, в конце июня и начале июля Торговая палата США посетила Казахстан вместе с действующими и потенциальными инвесторами, приняла участие в заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана и подписала меморандум с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен».

"Мы также наблюдаем все более частые визиты представителей Международной финансовой корпорации развития США и Программы развития коммерческого права Министерства торговли США. Интерес определенно есть, и роль AmCham заключается в том, чтобы помочь преобразовать этот интерес в конкретные деловые отношения и успешные долгосрочные инвестиции ", — заключил Эрлих.