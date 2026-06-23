Необоснованные апелляционные обращения требуют значительных ресурсов - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - Необоснованные апелляционные обращения требуют значительных ресурсов, и мы бы хотели, чтобы апелляционный процесс был платным.

Об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде сказала в совместном интервью АМИ Trend и телеканалу «Baku TV».

«Пока правила этого не позволяют. Я отмечала, что этот процесс требует от нас достаточно много ресурсов. По крайней мере, хотелось бы, чтобы необоснованные апелляционные обращения были платными. Люди должны понимать, что проверяются сотни тысяч работ. Все они рассматриваются в системе. Поэтому мы бы хотели, чтобы апелляционный процесс стал платным», - сказала она.

Отметим, что интервью будет транслироваться 23 июня в 20:45 в эфире АМИ Trend и телеканала «Baku TV».