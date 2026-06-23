У МАГАТЭ нет никаких инструкций относительно инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана – МИД

БАКУ /Trend/ - У МАГАТЭ нет никаких инструкций относительно проведения инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«В рамках переговоров между Ираном и США, состоявшихся в Швейцарии, каких-либо встреч с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси не проводилось. Более того, отсутствуют какие-либо инструкции относительно проведения инспекции поврежденных в результате военного нападения США и Израиля ядерных объектов Ирана», — заявил он.

Багаи отметил, что Иран, являясь участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и стороной, выполняющей соглашения о гарантиях и контроле, продолжает текущий процесс, который является полностью прозрачным.

Представитель министерства также отметил, что Иран приветствует голосование России, Китая и Нигера против резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. В то же время заслуживает одобрения позиция стран, которые воздержались при голосовании, тем самым в определенной степени выразив несогласие с данной резолюцией.

«Конечно, Иран недоволен тем, что некоторые страны, ставшие свидетелями нападений США и Израиля на Иран, все же проголосовали за упомянутую резолюцию. Между тем хорошо известно, как бы они отреагировали даже на небольшой взрыв вблизи собственных ядерных объектов. Иран же ни при каких обстоятельствах не приемлет двойных стандартов», — подчеркнул он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов переговоров между США и Ираном в связи с ядерной программой, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.