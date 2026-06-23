Бакинская инициативная группа проведет в Вашингтоне конференцию о праве западных азербайджанцев на возвращение

БАКУ/ Trend/ - 24 июня в Вашингтоне, в здании Конгресса, при организационной поддержке Бакинской инициативной группы пройдет международная конференция на тему "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы".

По информации Бакинской инициативной группы, это мероприятие запомнится как первое подобное событие в Конгрессе США, посвященное тому, как азербайджанцы подверглись этнической чистке со стороны Армении.

В конференции примут участие эксперты, специализирующиеся в области защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергшихся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники конференции на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнических чисток, обсудят вопрос постоянного удержания в центре внимания международных организаций признания их фундаментальных прав - права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Состоится обмен мнениями о возможностях дать правовую оценку в плоскости международного права фактам систематического разрушения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники; вынесения указанных нарушений на уровень механизмов международной подотчетности и мониторинга в рамках ООН и ее соответствующих структур; их расследования и документирования на месте, привлечения с этой целью установливающих факты миссий (миссий по установлению фактов), а также разработки механизмов расследования и подотчетности на уровне специальных докладчиков и других держателей международных мандатов.

На мероприятии также пройдут дискуссии вокруг реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма, в частности, вопросов включения в повестку дня ООН внесения колоний в список Несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации.

Отметим, что на протяжении XX века западные азербайджанцы в несколько этапов — в 1905–1906, 1918–1920, 1948–1953 и 1987–1991 годах — систематически насильственно изгонялись со своих исторических земель, расположенных на территории нынешней Армении, и подвергались этническим чисткам. В результате этого процесса сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из своих родных краев, множество людей было убито, подверглось пыткам и бесчеловечному обращению, были разрушены социально-духовные и экономические устои семей.

Политика этнических чисток не ограничивалась только физическим удалением азербайджанского населения с его исторических земель, но в то же время была направлена на стирание его культурного, религиозного и исторического наследия, формировавшегося веками. Оставшиеся в Армении мечети, кладбища, святыни и другие образцы материально-культурного наследия, принадлежащие азербайджанскому народу, были разрушены, осквернены или присвоены, более 2000 топонимов азербайджанского происхождения были изменены и арменизированы, тем самым была осуществлена систематическая политика, направленная на фальсификацию исторической памяти и этнокультурной идентичности региона.

Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года подтверждает право на возвращение как одно из важнейших требований международного права для восстановления прав лиц, перемещенных в результате этнических чисток. С этой точки зрения обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения в свои исторические края западных азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении, восстановление их прав на жилье, землю, имущество, культурное и религиозное наследие должно оцениваться в контексте международно-правовой ответственности Армении.