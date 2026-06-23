Иран может свободно использовать свои разблокированные активы - Багаи

БАКУ /Trend/ - Иран имеет право свободно использовать свои разблокированные активы.

Об этом на прошедшей сегодня в Тегеране пресс-конференции заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«Важно то, что Иран может свободно и в определенной им самим форме использовать свои разблокированные активы для обеспечения необходимых товаров», — сказал он.

Багаи отметил, что Иран примет решение о расходовании разблокированных активов выгодным путем и в соответствии с интересами страны.

Официальный представитель ведомства заявил, что министерство сельского хозяйства Ирана и другие профильные ведомства страны примут решение об импорте продукции в определенной ими форме, на основе цены и качества. Каких-либо ограничений в этом направлении нет.

По его словам, разрешения на продажу сырой нефти Ираном вступили в силу со вчерашнего дня. Также определены вопросы расходования ограниченных или замороженных активов Ирана в других случаях.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов переговоров между США и Ираном в связи с ядерной программой, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.