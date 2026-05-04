Азербайджан и Италия формируют центр экономической связности Европы и Азии - к визиту Джорджи Мелони

БАКУ/Trend/ - На фоне усиливающейся геополитической турбулентности и трансформации глобальной архитектуры безопасности и экономики в Азербайджан один за другим совершаются визиты высокопоставленных европейских лидеров, что само по себе становится показателем возрастающей роли страны как надежного и стратегически значимого партнера для Европы. В этом ряду предстоящий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони приобретает особое значение, отражая не только устойчивость двусторонних отношений, но и их постепенную трансформацию в многоплановое стратегическое партнерство, охватывающее энергетику, транспорт, инвестиции, цифровую экономику и гуманитарную сферу.

Именно энергетическое взаимодействие остается фундаментом двусторонних отношений, задающим динамику всем остальным направлениям. Поставки азербайджанского газа в Италию через Трансадриатический газопровод (TAP) в 2025 году достигли 9,5 миллиарда кубометров, что составило около 16 процентов от общего объема газового импорта Италии. С момента ввода TAP в эксплуатацию суммарные поставки превысили 42 миллиарда кубометров, что свидетельствует о высокой степени интеграции Азербайджана в энергетическую архитектуру Европы. Более того, общий экспорт азербайджанского газа в страны Европейского союза в 2025 году составил 12,5 миллиарда кубометров, увеличившись на 53,8 процента по сравнению с 2021 годом, что отражает ускоренную адаптацию Европы к новым условиям энергобаланса.

Особую роль в институционализации этого партнёрства сыграл меморандум о стратегическом энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанный в Баку в июле 2022 года с участием Урсулы фон дер Ляйен. Документ закрепил цель удвоения поставок газа в Европу к 2027 году — с 10 до 20 миллиардов кубометров ежегодно. Уже сегодня можно говорить о практической реализации этих договорённостей: первый этап расширения TAP, введенный в эксплуатацию в январе 2026 года, обеспечил дополнительные 1,2 миллиарда кубометров пропускной способности, из которых 1 миллиард направляется в Италию. Это не просто количественное увеличение — это качественное усиление роли Италии как ключевого энергетического хаба Южной Европы.

Значимость азербайджанского газа для Италии особенно возрастает в условиях нестабильности глобальных энергетических рынков. Переговоры Рима с такими поставщиками, как США, Азербайджан и Алжир, в ответ на приостановку поставок из Катара демонстрируют стремление к диверсификации и снижению зависимости от отдельных источников. На этом фоне Азербайджан воспринимается как один из наиболее надежных партнеров, способный обеспечить бесперебойные поставки. Не случайно итальянская сторона подчеркивает стратегический характер TAP как инфраструктуры, напрямую связывающей Каспийский регион с европейскими рынками и обеспечивающей гибкость и прозрачность энергетических потоков.

Расширение энергетического взаимодействия выходит за рамки двустороннего формата и приобретает общеевропейское значение. В январе 2026 года через Италию начались поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию, что фактически усилило роль Италии как транзитного узла и подтвердило ее значение в системе европейской энергетической безопасности. Таким образом, энергетическое сотрудничество Баку и Рима становится не только двусторонним ресурсом, но и важным элементом объединения европейского и евразийского энергетического пространства.

Параллельно происходит постепенная трансформация энергетического диалога в сторону "зеленой" повестки. Итальянский опыт в сфере возобновляемых источников энергии, где страна является одним из глобальных лидеров, становится востребованным в Азербайджане, реализующем стратегию диверсификации энергобаланса. Участие компании CESI SpA в разработке технико-экономических обоснований для "зеленых" коридоров "Каспий – Черное море – Европа" и "Центральная Азия – Азербайджан" свидетельствует о формировании новой энергетической географии, в которой возобновляемые источники энергии постепенно дополняют традиционные ресурсы. Ожидаемый поэтапный запуск коридора "Каспий – Черное море – Европа" с 2032 года может стать одним из ключевых элементов декарбонизации региона и укрепления энергетической взаимосвязанности.

Инвестиционное измерение сотрудничества также демонстрирует качественные изменения. Вхождение Государственного нефтяного фонда Азербайджана в проекты в Италии, включая приобретение 49-процентной доли в портфеле солнечных электростанций компании Enfinity Global, отражает переход от модели "поставщик–потребитель" к модели взаимных инвестиций и распределения рисков. Аналогичным образом инвестиции в транспортную компанию Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A при участии фонда под управлением BlackRock через Global Infrastructure Partners подчеркивают диверсификацию вложений и углубление экономической взаимозависимости.

Логичным продолжением энергетического и инвестиционного взаимодействия становится развитие транспортно-логистического сотрудничества, в центре которого находится Средний коридор. Если Италия выступает для Азербайджана "воротами в Европу", то Азербайджан, в свою очередь, становится для Рима стратегической точкой входа в Центральную Азию. Интерес Италии к развитию этого маршрута отражает более широкий европейский тренд на диверсификацию транспортных путей между Европой и Азией. Южный Кавказ и Центральная Азия в этом контексте приобретают не только экономическое, но и геополитическое значение, а реализация инфраструктурных проектов вдоль коридора способствует как экономической интеграции, так и политической стабилизации региона. Поддержка Италией процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией дополнительно подчёркивает взаимосвязь между безопасностью и экономикой.

Экономическое сотрудничество в более широком смысле также демонстрирует устойчивую положительную динамику и постепенную институционализацию. Шестое заседание межправительственной комиссии и утверждение плана действий на 2026–2027 годы, включающего 65 мер по 18 направлениям, зафиксировали переход к более комплексной модели взаимодействия. Эта модель уже выходит за рамки энергетики и включает промышленность, транспорт, финансы, цифровые технологии и инвестиции. Проведение деловых форумов и активизация контактов между компаниями способствуют формированию устойчивых горизонтальных связей, что особенно важно в условиях глобальной экономической неопределённости.

Конкретные экономические показатели подтверждают эту тенденцию. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 11,86 миллиарда долларов, увеличившись на 4,1 процента. Италия остается крупнейшим экспортным направлением для азербайджанской продукции, а поставки нефти и нефтепродуктов в объеме 13,1 миллиона тонн на сумму 6,7 миллиарда долларов закрепляют её статус ключевого энергетического партнёра. При этом растет и инвестиционная активность: прямые инвестиции Италии в экономику Азербайджана увеличились более чем втрое, а азербайджанские вложения в Италию достигли 125,1 миллиона долларов, что свидетельствует о взаимном интересе к долгосрочному присутствию на рынках друг друга.

Наряду с этим расширяется сотрудничество в сфере финансовых технологий и цифровой экономики. Обсуждения между Центральным банком Азербайджана и итальянскими компаниями, такими как Numia и Bancomat, отражают стремление сторон интегрировать инновационные решения и обмениваться передовым опытом, что в перспективе может усилить финансовую связанность двух экономик.

Наконец, гуманитарное измерение сотрудничества придает этим отношениям дополнительную глубину и устойчивость. Основа сотрудничества с Ватиканом была заложена с подписанием в 2012 году соглашения, и в последующие годы взаимодействие поэтапно расширялось и продолжилось реставрацией и открытием для общественности катакомб Святых Марцеллина и Петра, а также катакомб Святого Себастьяна. Подписанные в 2016, 2018 и 2021 годах соглашения внесли вклад в дальнейшее укрепление этого сотрудничества и придание ему устойчивого характера.

Особое место занимают работы Фонда по реставрации катакомб совместно с Папской комиссией по священной археологии, оцифровке рукописей совместно с Ватиканской апостольской библиотекой, реставрационные работы в ватиканских музеях, а также в Соборе Святого Петра и Базилике Святого Павла, проекты сотрудничества с педиатрической больницей Святого Престола Bambino Gesu.

Таким образом, предстоящий визит Джорджи Мелони в Азербайджан проходит в условиях, когда двусторонние отношения достигли нового уровня зрелости и диверсификации. Энергетика остается их ключевым стержнем, однако именно сочетание энергетического, транспортного, инвестиционного и гуманитарного измерений делает это партнерство по-настоящему многогранным. В условиях глобальных кризисов и трансформации мировой экономики укрепление такого взаимодействия не только отвечает национальным интересам обеих стран, но и вносит вклад в более широкую задачу - формирование устойчивых связей между Европой и Азией.