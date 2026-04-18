Новая евразийская связность: Азербайджан и Казахстан в центре тюркского сближения

БАКУ /Trend/ - Анталийский дипломатический форум, проходящий в Турции 17-19 апреля 2026 года, стал важной площадкой для обсуждения ключевых вызовов мировой политики, в которой принимают участие мировые лидеры. В частности, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на панельной сессии “Формируя завтрашний день и управляя неопределенностями”. Одной из затронутых им тем стала роль "средних держав" в мировой политике.

По его словам, Казахстан, Турция и ряд других стран этой категории сегодня все заметнее влияют на международные процессы. К этому же ряду, несомненно, можно отнести и Азербайджан, который позиционирует себя как "средняя держава" и последовательно выстраивает внешнюю политику на основе баланса интересов и активного участия в региональной повестке. На этом фоне участие Токаева в форуме в Анталье важно рассматривать и через призму тюркского сближения, где Азербайджан играет ключевую роль как один из центров взаимодействия.

Казахстан и Азербайджан также являются активными участниками Организации тюркских государств (ОТГ), которую стороны рассматривают как инструмент формирования более плотного тюркского экономического и геополитического пространства в Евразии.

Экономическая составляющая этого сближения также усиливается. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в 2025 году составил 670,6 миллиона долларов США (в 1,4 раза больше, чем в 2024 году). Центральный банк Азербайджана сообщает, что в 2025 году прямые инвестиции Казахстана в Азербайджан составили 29,407 миллиона долларов США. По сравнению с 2024 годом объем инвестиций увеличился на 14,6 миллиона долларов США, то есть более чем в два раза. В структуре общих ПИИ доля Казахстана составила 0,4 процента. Динамика показывает устойчивое наращивание экономической взаимосвязанности в рамках тюркского пространства.

Одним из главных драйверов сближения становится развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Казахстан и Азербайджан планируют подписать межправительственное соглашение по маршруту. За последние 7 лет объем перевозок по ТМТМ вырос в 5 раз - с 0,8 до 4,5 миллиона тонн в год. По итогам 2025 года по маршруту транспортировано порядка 77 тысяч ДФЭ, а к 2029 году планируется довести показатель до 300 тысяч ДФЭ. Это превращает коридор в один из ключевых элементов формирующейся тюркской логистической системы.

В этом процессе усиливается связка транспортной и портовой инфраструктуры. Азербайджан развивает порты Алят и Баку, Казахстан - Актау и Курык, формируя единую каспийскую логистическую цепочку. В результате Каспийское море постепенно превращается в центральный узел транзита между Азией и Европой. Казахстан также заинтересован в дальнейшем развитии TITR как устойчивого маршрута в рамках более широкой евразийской связности.

Отдельным направлением становится энергетическое сотрудничество. Помимо традиционного нефтяного сектора, страны усиливают взаимодействие в сфере “зеленой” энергетики. В этом контексте ключевую роль играет инициатива “зеленого коридора” с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, предполагающая экспорт электроэнергии в Европу через Каспий.

В политическом измерении Астана и Баку демонстрируют схожую модель поведения. Стороны поддерживают позиции друг друга в международных структурах и последовательно сближают подходы по ключевым вопросам - транспортной связности, энергетической безопасности и региональной интеграции. Это формирует основу для более глубокой тюркской кооперации, выходящей за рамки двустороннего формата.

Участие Токаева в Анталийском дипломатическом форуме отражает не только растущую роль "средних держав", но и более широкий процесс институционализации тюркского сближения. Азербайджан и Казахстан входят в новый этап взаимодействия, где экономические, транспортные и энергетические проекты постепенно формируют единую стратегическую повестку. Тюркское сотрудничество все больше выходит за рамки политических заявлений и становится практической основой региональной интеграции.