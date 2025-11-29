Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Казахстан Материалы 29 ноября 2025 22:58 (UTC +04:00)
В Казахстане завершено обновление ПО на всех самолетах Airbus казахстанских авиакомпаний
Фото: Wikipedia

Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - Согласно директиве компании Airbus от 28 ноября, казахстанские авиакомпании завершили полное обновление программного обеспечения на воздушных судах типа Airbus, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации министерства транспорта Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что на сегодняшний день все самолёты Airbus соответствуют установленным требованиям и продолжают выполнять полёты в штатном режиме.

Ведомство подчеркнуло, что Комитет гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана, инженерно-технический персонал авиакомпаний и аэропорты страны оперативно выполнили необходимый комплекс работ, обеспечив бесперебойное функционирование авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности.

В группе компаний Air Astana также сообщили, что инженеры завершили обновление программного обеспечения на 38 самолётах семейства Airbus. Авиаперевозчики возвращаются к действующему расписанию полётов.

