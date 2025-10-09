Казахстан и СНГ. Экономические инициативы Президента Токаева как инструмент интеграции

БАКУ /Trend/ - 9–10 октября 2025 года в Душанбе пройдут несколько значимых международных мероприятий высокого уровня. В столице Таджикистана состоятся саммит глав государств в формате «Центральная Азия – Россия», заседание Совета глав государств СНГ, а также заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Эти события станут ключевой площадкой для обсуждения стратегического сотрудничества, укрепления региональной стабильности и расширения экономического взаимодействия между странами участницами.

Сегодня Казахстан в СНГ играет активную роль, укрепляя сотрудничество с соседними странами. Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева Астана активно развивает торговлю, транспортные маршруты и современные технологии, становясь одним из ключевых игроков региональной интеграции.

Экономическое взаимодействие остаётся главным инструментом казахстанской политики в рамках Содружества. По итогам 2024 года товарооборот Казахстана со странами СНГ достиг $37,3 млрд, увеличившись на 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

Ключевым направлением остаётся развитие транспортно-транзитного потенциала. Казахстан, расположенный на пересечении маршрутов Север–Юг и Восток–Запад, является важным элементом евразийской логистики. Через территорию страны проходят пять международных железнодорожных коридоров и восемь автомобильных маршрутов, по которым проходит почти 85 процентов транзитных грузов между Азией и Европой. При этом Казахстан активно расширяет сотрудничество со странами СНГ как в транспортной, так и в энергетической сферах.

Одним из примеров является рост поставок нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан: в 2024 году Казахстан экспортировал свыше 1,4 миллиона тонн нефти через БТД, а в 2025 году планируется увеличить этот объём до 1,7 млн тонн. Также рассматривается использование маршрута Баку–Супса как ещё одного перспективного канала экспорта.

Казахстан активно продвигает совместные проекты с Азербайджаном и другими каспийскими странами. Символом этого сотрудничества стала инициатива «Каспийский зелёный энергетический коридор», совместно реализуемая с Азербайджаном и Узбекистаном, направленная на развитие экспортного потенциала возобновляемой энергетики и снижение углеродного следа региона.

Не менее важным остаётся развитие международных транспортных маршрутов. Недавно в рамках бизнес-форума New Silk Way железнодорожные компании Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали совместный план действий по обеспечению бесперебойной работы транзитных поездов и сокращению времени их следования. Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности Среднего коридора, который становится ключевой транспортной артерией не только для стран СНГ, но и для международных партнёров, заинтересованных в стабильных маршрутах из Китая в Европу.

Исполняющая обязанности генерального секретаря Международной ассоциации ТМТМ Нургуль Жакупова в интервью казахстанским СМИ сообщила, что за первые шесть месяцев 2025 года объём перевозок по Среднему коридору достиг 926 тысяч тонн, что на 6 процентов превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Транзит через Казахстан вырос на 65 процентов — до 262 тысяч тонн — в основном за счёт контейнерных грузов из Китая. В мае 2025 года Президент Токаев объявил о планах удвоить транскаспийские контейнерные перевозки в течение ближайших трёх лет, что отражает растущий интерес к Среднему коридору как надёжному маршруту для международной торговли. На саммите ОТГ Президент Токаев также пригласил тюркские государства активно участвовать в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль этого маршрута.

Параллельно Казахстан реализует масштабные внутренние инфраструктурные проекты. Так, 30 сентября была запущена вторая линия железной дороги Достык–Мойынты, что увеличило пропускную способность ж/д с 12 до 60 пар поездов в сутки. Эти усилия тесно увязаны с концепцией сопряжения транспортных артерий СНГ, цель которой — создать единую, согласованную логистическую сеть для быстрого и бесперебойного движения товаров по региону.

В прошлом году Президент Казахстана на заседании Совета глав государств СНГ в Москве предложил учредить формат "СНГ плюс" для расширения региональных связей Содружества.

Кроме логистики, Казахстан всё активнее позиционирует себя как центр технологических и цифровых решений для СНГ. На заседаниях Совета глав правительств Содружества страна выступает с инициативами по цифровой трансформации, внедрению искусственного интеллекта и обмену опытом в сфере e-government. Казахстан продвигает и гуманитарное измерение сотрудничества — развитие образования, здравоохранения и спорта. Примером служит выбор Алматы в качестве "Спортивной столицы СНГ" на 2026 год. В здравоохранении Астана делает ставку на укрепление первичной медико-санитарной помощи и внедрение цифровых технологий, включая телемедицину и AI-решения для диагностики.

Таким образом, Казахстан формирует новую модель взаимодействия в СНГ, где акцент делается на конкретных проектах и прагматичных результатах. Астана делает ставку не только на сохранение традиционных связей с Россией, но и на развитие новых маршрутов и энергетических направлений в партнёрстве с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии. Благодаря этому Казахстан превращается в связующее звено между Каспием, Кавказом и остальным пространством СНГ, усиливая роль Среднего коридора и задавая тон более гибкой и взаимовыгодной интеграции в регионе.