Средний коридор - не просто маршрут, а двигатель инноваций и экономического роста

БАКУ /Trend/ - Средний коридор — это не просто транспортный маршрут: он стимулирует инновации, сотрудничество и экономический рост.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Грузии, об этом заявил временный поверенный в делах США Алан Пёрселл на ежегодной конференции «Платформа Чёрного моря», организованной Деловым советом ЕС–Грузия.

Он подчеркнул важную роль Грузии в Среднем коридоре — ключевом торговом маршруте, соединяющем Центральную Азию с мировыми рынками.

"В своём выступлении Пёрселл отметил, что США на протяжении многих лет поддерживают усилия Грузии по развитию этого коридора, включая крупные инвестиции Корпорации финансирования развития (DFC) в строительство нового морского порта Поти для расширения его возможностей и укрепления региональной связности", - говорится в сообщении.

Согласно информации посольства, он также указал на растущий интерес американских компаний к таким сферам, как энергетика, инфраструктура, цифровая торговля и логистика.

"Пёрселл подчеркнул, что Средний коридор — это не просто транспортный маршрут: он стимулирует инновации, сотрудничество и экономический рост. Он поприветствовал недавний дипломатический прогресс, в частности соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что стабильность открывает пространство для новых экономических возможностей, в том числе через «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Пёрселл вновь подтвердил поддержку США Грузии и региону Чёрного моря в продвижении связности, стабильности и общего процветания в Черноморском и Транскаспийском регионах", - отмечает посольство.