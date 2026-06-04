Обнародованы направления деятельности Национального агентства кибербезопасности Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня цифровые и электронные услуги, облачные технологии и решения на основе искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако вместе с удобством они несут и новые риски.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на церемонии открытия IV Национального форума по кибербезопасности в Баку, сообщает Trend.

По его словам, кибератаки сегодня направлены уже не на отдельные системы, а на целые инфраструктуры, экономические процессы и общественную стабильность. Поэтому кибербезопасность стала одним из ключевых стратегических приоритетов во всём мире.

Он отметил, что в Азербайджане в последние годы последовательно укрепляется нормативно-правовая база в сфере информационной безопасности, расширяются институциональные возможности и ведётся подготовка профессиональных кадров.

Самеддин Асадов также сообщил, что в стране сделан новый важный шаг в этой области: указом Президента Ильхама Алиева на базе Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта создано Национальное агентство кибербезопасности.

По его словам, агентство, являясь правопреемником Службы электронной безопасности, продолжит развивать накопленный опыт и институциональный потенциал. В числе его задач — регулирование и контроль в сфере кибербезопасности, обеспечение устойчивости информационной инфраструктуры, усиление координации и информирование на национальном уровне о возможных киберугрозах.

Он добавил, что результаты, достигнутые Службой электронной безопасности, будут продолжены Национальным агентством кибербезопасности.