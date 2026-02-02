Названо число пользователей платформы myGov в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10:57)



БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в прошлом году через платформу myGov гражданам было предоставлено более 400 электронных услуг, а в этом году в систему уже добавлено 18 новых цифровых услуг и 32 новых цифровых документа.



Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры.



По его словам, в прошлом году охват пользователей платформы значительно расширился: «В 2025 году к платформе myGov присоединилось более 1 миллиона новых пользователей. Общее число пользователей платформы увеличилось в 2,3 раза и превысило 2 миллиона человек. Можно сказать, что число активных пользователей, совершающих операции на платформе myGov как минимум раз в месяц, уже превышает 1 миллион».