На Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку согласована дорожная карта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государства-члены МСЭ согласовали дорожную карту по обеспечению всеобщей цифровой доступности на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), которая сегодня завершилась в Баку.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Двухнедельное мероприятие было организовано Международным союзом электросвязи (МСЭ) и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Конференция, впервые проведенная в Азербайджане в регионе СНГ, предоставила возможность обсудить стратегии цифрового развития.

"Как было передано на церемонии открытия WTDC-25 от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Баку стал местом, где государства-члены и партнеры согласовали практические результаты, которые будут направлять работу МСЭ в сфере развития в течение следующих четырех лет. Работая совместно с нашими партнерами, Азербайджан внес вклад в формирование этих результатов. Принятие Бакинской декларации, включающей ссылку на Декларацию COP29 по "Зеленому цифровому действию", отражает нашу общую приверженность инклюзивному и устойчивому цифровому будущему", - сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Резолюции, принятые на мероприятии, охватывали вопросы радиочастот, кибербезопасности, цифровой интеграции, внедрения ИКТ, инноваций и использования цифровых технологий в отдаленных районах.

Бакинский план действий задает повестку для ориентированного на человека цифрового развития, основанного на телекоммуникациях и информационно-коммуникационных технологиях, с акцентом на потребности развивающихся стран, недостаточно обслуживаемых сообществ и уязвимых групп населения. С учетом того, что примерно 2,2 млрд человек во всем мире до сих пор не имеют доступа к сети, четырехлетний план на 2026-2029 годы поддерживает усилия по обеспечению универсального, полноценного и доступного цифрового подключения для инклюзивного и устойчивого цифрового будущего.

"WTDC-25 приблизила нас к нашей цели сделать подключение универсальным, полноценным и доступным для всех и везде в этом десятилетии. Бакинская декларация и План действий - это наша дорожная карта к ориентированному на человека цифровому развитию, не оставляющему никого в стороне", - заявила генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Бакинский план действий, основной итоговый документ WTDC-25, включает новые и пересмотренные резолюции для направления работы МСЭ в области цифрового развития, рекомендации для Сектора развития телекоммуникаций МСЭ (ITU-D) и новые инициативы, затрагивающие ключевые приоритеты цифрового развития в регионах ITU-D. План также устанавливает новые и пересмотренные вопросы для рассмотрения экспертными рабочими группами ITU-D.

"План действий определяет дорожную карту действий для сокращения оставшихся цифровых разрывов, учитывая уникальные потребности наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств. Мы стремимся к достижению конкретных результатов и ускорению цифровой трансформации, сотрудничая с правительствами и регуляторами для создания благоприятной политики и нормативной базы, которая позволит промышленности и частному сектору инвестировать и способствовать устранению инфраструктурных пробелов, чтобы обеспечить полноценное подключение и подключить всех к сети", - сказал директор Бюро развития телекоммуникаций МСЭ Космас Лакисон Завазава.

На WTDC-25 были подписаны следующие соглашения:

Двухлетний проект по повышению устойчивости национальных программ "Умные села" и "Умные острова" в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проект совместно с Департаментом инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи, спорта и искусства Австралии (DITRDCSA) будет служить моделью для улучшения цифровых навыков и доступа к цифровым услугам в сельских и удаленных сообществах, напрямую охватывая семь стран и 3 тыс. человек.

Проект по развитию потенциала и цифровых навыков в странах СНГ: совместно с Intersputnik проект принесет пользу 300 специалистам в области спутниковой связи и технологий вещания. Новое партнерство по укреплению гендерно-инклюзивной цифровой торговли: совместно с Регуляторным органом по телекоммуникациям и почтовой связи Сенегала проект даст молодым женщинам-предпринимателям в текстильной и пищевой промышленности цифровые и soft skills для развития их бизнеса.

С учетом того, что цифровые разрывы отражают экономические вызовы, на WTDC-25 был проведен Высокий уровень диалога для наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств, где страны этих групп делились планами по расширению широкополосного покрытия, продвижению ориентированного на людей устойчивого развития и обеспечению безопасного будущего для всех.

