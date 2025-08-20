В Азербайджане к фиксированному широкополосному интернету подключено 3 миллиона домохозяйств - замминистра

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года число домохозяйств в Азербайджане, имеющих доступ к фиксированному широкополосному высокоскоростному интернету, выросло в 13 раз и достигло около 3 миллионов, что полностью обеспечило покрытие страны фиксированным широкополосным интернетом.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на заключительном дне презентации инновационной программы, реализуемой в регионах.

По его словам, данный проект, помимо улучшения интернет-инфраструктуры, является одним из стратегических шагов, формирующих цифровое будущее страны.

"Распространение высокоскоростного интернета технически расширило операционные возможности технопарков в Азербайджане. Так, с января по август 2025 года статус резидента технопарка получили 26 юридических лиц, в том числе два иностранных. Кроме того, после внесения изменений в "Типовое положение о технопарке" в 2023 году статус резидента для осуществления деятельности вне технопарка получили 144 юридических лица, среди них восемь иностранных", - заявил он.

Кроме того, в целях поддержки развития бизнеса компаний-резидентов, ведущих деятельность за пределами технопарков, была собрана соответствующая статистическая информация, на основе которой разработаны дальнейшие этапы механизма поддержки. "В рамках этого проекта планируется реализация инициатив, направленных на рост таких компаний и повышение их экспортного потенциала", - пояснил Мамедов.

Замминистра отметил, что в последние годы в инновационной экосистеме страны проделана масштабная работа: "При поддержке IRIA за последние три года были организованы различные инкубационные и акселерационные программы, хакатоны и идеатоны. В рамках этих инициатив получили поддержку более 600 стартапов, значительная часть из которых - свыше 275 - довели свои идеи до стадии минимально жизнеспособного продукта. В этом процессе активно участвовали регионы, университеты, а также местные и зарубежные партнеры. В результате стартапы охватили такие разнообразные сферы, как электронная коммерция, технологии здравоохранения, образовательные и агротехнологии, финтех, экологически чистые технологии, Интернет вещей, обработка больших данных и игровая индустрия.

Одновременно развитие венчурных механизмов в Азербайджане также вступило в новый этап. За последние годы через различные фонды, созданные в стране, был сформирован капитал в размере свыше 15 миллионов долларов США, из которых уже более 2,2 миллиона направлено на инвестиции в стартапы, работающие в регионе".