Узбекистан и Грузия разработают дорожную карту сотрудничества в сфере экологии

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Грузия обсудили реализацию недавно подписанного соглашения о сотрудничестве в области экологии и договорились подготовить совместную дорожную карту, охватывающую управление отходами, борьбу с изменением климата и развитие зеленых инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба Национального комитета Узбекистана по экологии и изменению климата.

Переговоры прошли в формате видеоконференции с участием делегации во главе с заместителем председателя комитета Жусипбеком Казбековым и представителей Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии во главе с первым заместителем министра Нино Тандилашвили.

Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере экологии, подписанного 3 июля во время государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию.

«Стороны договорились создать совместную рабочую группу, назначить национальных координаторов и проводить регулярные консультации экспертов для координации дальнейшей реализации меморандума», — говорится в сообщении комитета.

В ходе переговоров стороны также обсудили подготовку совместной дорожной карты, которая определит приоритетные направления сотрудничества и конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей.

Одним из ключевых направлений взаимодействия было определено управление отходами. Узбекистан выразил заинтересованность в изучении грузинского опыта по раздельному сбору, сортировке и переработке отходов, а также развитию современных предприятий по производству энергии из отходов.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в рамках Парижского соглашения, включая проекты по сокращению выбросов парниковых газов, повышению устойчивости к изменению климата и развитию механизмов климатического финансирования.

Кроме того, делегации обсудили взаимодействие с международными финансовыми институтами и организациями развития, включая Глобальный экологический фонд (GEF), Зеленый климатический фонд (GCF), Программу развития ООН (ПРООН) и Европейский союз, для подготовки и реализации совместных экологических и климатических инициатив.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и устойчивого развития посредством регулярного диалога и скоординированной реализации положений меморандума.