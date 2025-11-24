Назван победитель тендера на подготовку ТЭО коридора "зеленой" энергии Центральная Азия-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания CESI S.p.A. стала победителем международного тендера, проведённого с целью подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Зелёный энергетический коридор Центральная Азия–Азербайджан», сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что CESI S.p.A. выступит консультантом для ООО Green Corridor Alliance и реализует первый этап ТЭО проекта.

"CESI S.p.A. - глобальная компания с почти 70-летним опытом в сфере технического консалтинга и инженерии в энергетическом секторе. Основанная в 1956 году и базирующаяся в Милане, она работает в более чем 70 странах на четырёх континентах, специализируясь на исследовании энергетических систем, интеграции возобновляемых источников энергии, управлении энергетическими активами и проектировании межсистемных электрических соединений.

Среди её основных клиентов — крупнейшие энергетические компании, операторы систем передачи электроэнергии и международные финансовые институты. CESI также выполняет технико-экономическое обоснование проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа», - говорится в информации.

Напомним, что в прошлом году на COP29 при участии глав Азербайджана, Казахстана и Узбекистана было подписано Межправительственное соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зелёной энергии. Для реализации соглашения было создано ООО Green Corridor Alliance.