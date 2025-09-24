Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 сентября.

Как сообщает во среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0066 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0410 маната, 100 российских рублей - 2.0352 маната.