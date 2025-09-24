Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 сентября

Экономика Материалы 24 сентября 2025 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 сентября.

Как сообщает во среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0066 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0410 маната, 100 российских рублей - 2.0352 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0066
AUD 1,1254
BYN 0,565
BGN 1,0258
AED 0,4628
KRW 0,1219
CZK 0,0828
CNY 0,2389
DKK 0,2688
GEL 0,6278
HKD 0,2186
INR 0,0192
GBP 2,2966
IRR 0,0295
SEK 0,1819
CHF 2,1463
ILS 0,5083
CAD 1,2279
KWD 5,5681
KZT 0,3124
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5146
MDL 0,1027
NOK 0,1717
UZS 0,0139
PKR 0,6009
PLN 0,471
RON 0,3951
RUB 2,0352
RSD 0,0171
SGD 1,3239
SAR 0,4532
XDR 2,3357
TRY 0,041
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1494
NZD 0,9963
