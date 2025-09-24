Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 сентября.
Как сообщает во среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0066 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0410 маната, 100 российских рублей - 2.0352 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0066
|AUD
|1,1254
|BYN
|0,565
|BGN
|1,0258
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1219
|CZK
|0,0828
|CNY
|0,2389
|DKK
|0,2688
|GEL
|0,6278
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2966
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1819
|CHF
|2,1463
|ILS
|0,5083
|CAD
|1,2279
|KWD
|5,5681
|KZT
|0,3124
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5146
|MDL
|0,1027
|NOK
|0,1717
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6009
|PLN
|0,471
|RON
|0,3951
|RUB
|2,0352
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3239
|SAR
|0,4532
|XDR
|2,3357
|TRY
|0,041
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1494
|NZD
|0,9963