Международное признание имени академика Топчибашева стало высокой оценкой достижений азербайджанской хирургической науки - министр

БАКУ/Trend/ - Международное признание имени академика Топчибашева стало высокой оценкой достижений азербайджанской хирургической науки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии, посвященном 130-летию академика Мустафы Топчибашева.

Особо отметив заслуги выдающегося ученого на международном уровне, министр сказал: «На XI Международном конгрессе хирургов в Лиссабоне академик Мустафа Топчибашев был избран членом Международной ассоциации хирургов. Это также высокая оценка азербайджанской хирургической науки в мировом масштабе в лице выдающегося ученого».

Было отмечено, что открытие академиком обезболивающего препарата «Аналгезин» оказало неоценимую услугу во время Второй мировой войны: «Даже известный советский академик Пётр Куприянов сравнил это открытие с «вкладом бакинской нефти во время Второй мировой войны»».