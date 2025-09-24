От газа и угля к атомным станциям. Как Узбекистан модернизирует энергосистему

БАКУ /Trend/ – Развитие энергетического сектора Узбекистана сегодня является одной из приоритетных задач государства. Стране необходимо обеспечить стабильное и надежное снабжение электроэнергией растущего населения и развивающейся экономики. Несмотря на значительный рост производства электроэнергии за последние годы, дефицит мощностей уже ощущается, а существующие источники энергии работают с высокой нагрузкой.

По прогнозам, к 2030 году численность населения Узбекистана превысит 41 миллион человек, а объем экономики достигнет 200 миллиардов долларов. По оценкам правительства, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит около 121 миллиарда киловатт-часов.

В 2023 году производство электроэнергии составило 78 ТВт∙ч при потреблении 81 ТВт∙ч, что демонстрирует дефицит ресурсов даже при умеренном спросе. В 2024 году производство выросло до 81,5 ТВт∙ч при потреблении 80,8 ТВт∙ч, а в 2025 году прогнозируется баланс на уровне 86,7 ТВт∙ч против 86,3 ТВт∙ч потребления. К 2030 году производство может достичь 105 ТВт∙ч при потреблении 103,4 ТВт∙ч. На первый взгляд, показатели кажутся сбалансированными, однако анализ структуры энергосистемы выявляет скрытые проблемы.

Сегодня основная часть вырабатываемой электроэнергии – около 85% – производится на газовых и угольных ТЭС с низкой эффективностью, всего 25–35%. Это приводит к высокому расходу топлива и значительной нагрузке на оборудование, повышая риски перебоев в подаче электроэнергии. Ежегодно тратится более 16 миллиардов кубометров газа, свыше 2 миллионов тонн угля и десятки тысяч тонн мазута. Оставшиеся 15% обеспечиваются гидроэлектростанциями и другими возобновляемыми источниками, ограниченными такими факторами, как природные условия и сезонность.

«Если в данной сфере мы и впредь продолжим использовать природный газ и уголь, через некоторое время их запасы могут быть истощены. Это будет непростительной ошибкой и преступлением перед будущим поколением», – подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития атомной энергетики в стране.

В этих условиях Узбекистан активно ищет альтернативные источники энергии, и одним из самых перспективных направлений стала атомная энергетика. Она позволяет получать экологически чистую электроэнергию без выбросов угарного газа, сокращая загрязнение примерно на 3 миллиона тонн в год.

Идея строительства АЭС обсуждается с 1980-х годов, но долгое время проект сдерживали политические и геополитические факторы. После 2017 года началось активное продвижение проекта. В 2018 году с Россией было подписано соглашение о строительстве крупной АЭС из двух блоков ВВЭР-1200. Планировалось, что станция заработает к 2028 году и покроет до 15% энергопотребления страны. Площадку выбрали в Джизакской области, на озере Тузкан, однако окончательный контракт подписан не был.

По прогнозам экспертов, запуск этой станции позволил бы ежегодно экономить до 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже при простом экспорте страны это дало бы 550–600 миллионов долларов в год.

После перерыва в 2020–2023 годах переговоры возобновились, но уже с акцентом на строительство малой АЭС. В мае 2024 года было заключено новое соглашение, а в июле началось строительство производственной базы. Станция будет состоять из шести реакторов РИТМ-200Н общей мощностью 330 МВт и планируется к вводу в эксплуатацию к 2033 году.

«Спрос на энергоресурсы к 2050 году вырастет почти в два раза. Для стабильной работы энергосистемы страна должна иметь, кроме возобновляемых источников, и базовый источник энергии. Во всем мире растет интерес к атомным технологиям, как к крупным АЭС, так и к малым модульным реакторам. Мы уверены, что расширение сотрудничества с “Росатомом” усилит наш энергокомплекс», – заявил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.

Однако власти отмечают, что стране нужен и крупный реактор. В 2024 году министр энергетики Журабек Мирзамахмудов подчеркнул: «Узбекистану все равно нужен крупный реактор». Позже Азим Ахмедхаджаев добавил, что в перспективе стране потребуется до четырех АЭС.

Развитие атомной энергетики даст Узбекистану несколько преимуществ: надежное покрытие дефицита электроэнергии, снижение внутреннего потребления газа, рост экспортного потенциала, укрепление устойчивости регионов, привлечение инвестиций и технологий, создание рабочих мест и формирование национальной научной базы.

Однако проект связан с трудностями. Строительство крупных АЭС требует значительных вложений и государственных гарантий. Сложностей добавляют водный дефицит и низкая стоимость электроэнергии – около $0,02 за кВт∙ч, что не покрывает расходов на новые станции. Поэтому внедрение атомной энергетики потребует пересмотра тарифной модели.

Эксперты подчеркивают, что необходимо четко определить дорожную карту: выбрать партнера, технологию и площадку. Одновременно стоит развивать малые модульные реакторы, которые строятся быстрее, требуют меньше воды и подходят для регионов.

Для сравнения, в Казахстане первая АЭС планируется к завершению к 2035–2036 годам. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость планирования второй и третьей атомных станций. Первая станция строится при сотрудничестве с «Росатомом», а последующие – с китайской CNNC. Такой подход демонстрирует стратегию диверсификации партнеров, минимизацию рисков и повышение устойчивости энергетической системы. Аналогичная стратегия могла бы быть полезна и для Узбекистана, обеспечивая стране независимость и гибкость при развитии атомной энергетики.

Развитие атомной энергетики становится для Узбекистана не просто техническим проектом, но и стратегической необходимостью. Оно обеспечит стране стабильное и безопасное производство электроэнергии при растущем потреблении, снизит нагрузку на традиционные источники и укрепит экспортный потенциал, способствуя устойчивому развитию экономики на долгие годы.