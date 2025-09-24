Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-го Каспийского бизнес-форума

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика».

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на 6-м Каспийском бизнес-форуме на тему «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика», организованном Каспийским политическим центром.

Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию. Этот коридор обеспечивает надежный и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, служит кратчайшим и наиболее оптимальным путем для перевозки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении.

Благоприятное географическое положение Азербайджана – прямо на перекрестке двух континентов – позволяет нашей стране играть ключевую роль в вопросах связности. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Средний коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране.

Мы инвестировали крупные средства в транспортную инфраструктуру вдоль Среднего коридора, в частности, в морской порт, судостроительный завод, железные дороги и другую логистическую инфраструктуру. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Каспийский грузовой флот составляют важнейшую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойное функционирование Среднего коридора. В азербайджанском сегменте Среднего коридора ведутся работы по совершенствованию, цифровизации, модернизации инфраструктуры и расширению его пропускной способности.

За последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов, время транзита грузов значительно сократилось. Согласно проведенным подсчетам, к 2030 году пропускная способность Среднего коридора увеличится втрое по сравнению с 2021 годом, а время транзита грузов сократится вдвое.

8 августа этого года в Вашингтоне при свидетельстве Президента США господина Дональда Трампа была подписана совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, заложившая основу «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. Уверен, что TRIPP, который станет следующим важнейшим сегментом Среднего коридора, будет служить ключевым транспортным звеном, соединяющим Азию и Европу, расширяя транзитные возможности международных грузоперевозок и способствуя процветанию стран региона, а также их интеграции в глобальные цепочки поставок. TRIPP также обладает значительным потенциалом для будущих перевозок энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в частности возобновляемой, и прокладки оптоволоконных линий, что позволит превратить регион в международный хаб торговли и цифровых коммуникаций. Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации этого маршрута.

Мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать плодотворному обмену идеями и продвижению новых инициатив, связанных со Средним коридором и возможностями, которые он предоставляет, что позволит углубить региональную и глобальную интеграцию.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в работе конференции".