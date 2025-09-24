Распоряжение Президента Ильхама Алиева наглядным образом подтверждает исключительное место Топчибашева в истории Азербайджана - Теймур Мусаев

БАКУ/Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева наглядным образом подтверждает исключительное место Топчибашева в истории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе научно-практической конференции, посвященной 130-летию академика Мустафы Топчибашева.

Подчеркнув, что конференция организована в рамках задач, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 130-летия со дня рождения академика Мустафы Топчибашева», министр отметил: «Академик Топчибашев – это ученый, имя которого навсегда вписано в историю азербайджанского здравоохранения и медицинской науки».

Отметив, что на церемонии открытия Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчибашева приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, министр подчеркнул, что Центр успешно продолжает свою деятельность на высоком уровне.