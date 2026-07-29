Австрийская Trenkwalder рассматривает расширение BPO-операций в Узбекистане

БАКУ/ Trend/ - Австрийская компания Trenkwalder Group, специализирующаяся на предоставлении HR-услуг и аутсорсинге бизнес-процессов (BPO), рассматривает возможность запуска в Узбекистане аутсорсинговых и бэк-офисных операций, начав с команды примерно из 100 специалистов.

Об этом сообщило Министерство цифровых технологий Узбекистана.

Соответствующее предложение обсуждалось в ходе встречи министра цифровых технологий Шерзода Шерматова с директором по операционному совершенству Trenkwalder Group Эмрахом Динчем на полях форума Global Business Services Forum 2026 (GBSF 2026).

По данным министерства, стороны обсудили возможный выход компании на рынок Узбекистана, включая планы по созданию центров подбора персонала, аутсорсинга и бэк-офисных услуг для обслуживания международных клиентов.

На первом этапе Trenkwalder оценивает возможность формирования команды из 100 специалистов с перспективой дальнейшего расширения деятельности.

Представители IT Park Uzbekistan презентовали инвестиционные преимущества страны для экспортно ориентированных центров бизнес-услуг, подчеркнув наличие квалифицированных кадров, меры государственной поддержки и благоприятные условия для привлечения международных технологических и аутсорсинговых компаний.

Стороны также обсудили вопросы операционного планирования, масштабирования BPO-деятельности и дорожную карту выхода компании на узбекский рынок.

Основанная в 1985 году Trenkwalder Group ведет деятельность в 16 странах Европы через около 200 офисов, насчитывает более 20 тыс. сотрудников и получает годовую выручку свыше 700 млн евро (около $796,5 млн). Компания входит в число ведущих поставщиков HR-услуг в Австрии и Венгрии и является частью инвестиционной группы Droege Group.

В случае реализации проекта он будет способствовать укреплению позиций Узбекистана в качестве регионального центра аутсорсинга бизнес-процессов и глобальных бизнес-услуг за счет привлечения международных компаний и расширения экспорта услуг, основанных на знаниях.