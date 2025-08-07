Раскрыта сумма шариатского финансирования, привлеченного ICD для Turk Eximbank

БАКУ / Trend/ – Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), многосторонняя финансовая организация по развитию и структура группы Исламского банка развития (IsDB), работающая с частным сектором объявила о завершении синдицированной сделки по привлечению шариатского финансирования в размере 145 миллионов долларов США для Экспортно-кредитного банка Турции Turk Eximbank.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Исламскую корпорацию по развитию частного сектора.

Отмечается, что сделка структурирована по принципу товарной мурабахи со сроком на 3 года. Партнёрство между двумя институтами направлено на поддержку экспортно-ориентированных предприятий и экспорта со стороны частного сектора Турции, а также на предоставление шариатских финансовых решений для поддержки экспортёров.

“Ведущим организатором и букраннером сделки выступила ICD. Также ICD выполняет роль инвестиционного агента по данной сделке. В финансировании приняли участие три ведущих исламских банка, базирующихся в странах Персидского залива. Warba Bank K.P.S.C. и Kuwait International Bank K.P.S.C. присоединились в качестве совместных ведущих организаторов, а AlRayan Bank Q.P.S.C. - в качестве соорганизатора”,- говорится в сообщении, распространенном корпорацией.