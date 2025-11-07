Азербайджану и Армении еще предстоит немало сделать в рамках нормализации отношений – МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Азербайджану и Армении еще предстоит немало сделать в рамках нормализации отношений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД России.

«Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества», - сказали в ведомстве.

Как отметили в МИД, российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Иран, Турция).