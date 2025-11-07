Названо число работников в Азербайджане, восстановленных на прежние рабочие места за январь-октябрь

БАКУ/Trend/ - Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана установила, что работодатели задержали социальные выплаты работникам в размере около 790 тысяч манатов за период с января по октябрь.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство.

Отмечено, что в результате принятых мер работодатели выплатили указанные средства работникам. При этом 94% суммы составила заработная плата, а остальная часть — пособия, компенсации, выплачиваемые работодателями, и возмещение ущерба.

В ходе рассмотрения обращений Государственная служба трудовой инспекции также выявила, что в указанный период трудовые договоры с 63 работниками были расторгнуты с нарушением законодательства.

В результате принятых мер эти работники были восстановлены на прежних рабочих местах в соответствии с законом.

