Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Стамбуле (ФОТО)

Культура Материалы 7 ноября 2025 15:56 (UTC +04:00)
Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Стамбуле (ФОТО)
Фото: Личный архив Фарида Казакова

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков стал победителем международного конкурса-фестиваля “İstanbul Autumn Festival” в номинации "Современный танец", сообщает Trend Life.

В конкурсе принимали участие также представители Казахстана, Ирана, России, Турции, Грузии и других стран. Фарид Казаков выступил с номером "Sentimientos a través del tiempo".

"Я счастлив, что снова принёс победу Азербайджану на международной арене, показав высокий уровень хореографического искусства нашей страны. Всё моё творчество направлено на то, чтобы представлять Азербайджан на самом высоком уровне, тем самым пропагандируя наше искусство за рубежом!" - сказал Trend Life танцор.

Воспитанники академии Фарида Казакова "Kazakov İnternational Academy" также стали лауреатами в различных категориях.

