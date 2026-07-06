Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Хорватию в январе-мае

БАКУ /Trend/ - В январе-мае из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 276,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 162,7 миллиона долларов США.

Об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.

Кроме того, данные комитета показывают, что этот показатель в стоимостном выражении на 246,2 миллиона долларов США или на 60,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему меньше на 468,4 тысячи тонн или на 62,9%.

Подчеркивается, что в январе-мае прошлого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 744,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 408,9 миллиона долларов США.

Отметим, что согласно информации таможенного комитета, в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

"По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов)", - говорится в информации комитета.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров заявил, что Юго‑Восточная Европа и Балканы остаются одним из ключевых направлений стратегического развития государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"В 2025 году мы продолжили работу в сфере поставок газа и трансграничной транспортировки, а также в направлении развития проектов газораспределительных сетей, поставок сырой нефти и углубления присутствия на внутреннем рынке нефтепродуктов, в сфере возобновляемой энергетики и производства электроэнергии на газе", - отметил он.

Говоря о конкретных проектах, М. Гейдаров сообщил, что совместно с партнером Asarel Group SOCAR завершила предварительное проектирование и подготовку проектной документации (Front End Engineering Design - FEED) для проекта строительства газораспределительной сети в болгарском городе Панагюриште.

"Результаты требуют дальнейшего анализа и оценки. На этом будут сосредоточены наши совместные усилия в 2026 году", - добавил он.