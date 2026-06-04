Вырос экспорт нефтяного битума из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2026 года из Азербайджана было экспортировано 3,793 тысячи тонн нефтяного битума на сумму 1,061 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Этот показатель в стоимостном выражении на 478,4 тысячи долларов США, или на 82% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему - на 1,566 миллиона тонн, или на 70%.

В отчетном периоде экспорт нефтяного битума составил 0,01% от общего объема экспорта Азербайджана.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов — на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 6,354 миллиарда долларов. Это в 9,7 раза (или на 5,7 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.