SOCAR обсудила использование передовых спутниковых снимков с компанией Planet Labs PBC

БАКУ /Trend/ - Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Planet Labs PBC состоялись обсуждения по использованию передовых спутниковых снимков и геопространственной аналитики для мониторинга окружающей среды.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

«В рамках Всемирного экономического форума 2026 (World Economic Forum 2026) я провел обсуждения с соучредителем и главным исполнительным директором компании Planet Labs PBC Уильямом Маршаллом (William Marshall) по вопросам использования передовых спутниковых снимков и геопространственной аналитики в мониторинге окружающей среды, цифровых решениях и процессах принятия решений на основе данных.

В ходе обсуждений были выдвинуты на первый план существующие возможности для укрепления приверженности SOCAR инновациям, декарбонизации и ответственному развитию энергетики в соответствии с лучшими мировыми практиками», - отмечается в публикации.