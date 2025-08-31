bp увеличила операционные расходы на блок АЧГ в первой половине 2025 года

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2025 года компания bp и ее партнеры по консорциуму потратили около 259 миллионов долларов на операционные расходы и около 558 миллионов долларов на капитальные расходы в рамках деятельности на м блоке "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года операционные расходы составили 243 миллиона долларов, а капитальные – более 698 миллионов долларов.

Таким образом, операционные расходы выросли на 6,6%, тогда как капитальные сократились более чем на 20% в годовом выражении.

Оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.