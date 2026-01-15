ВТБ (Азербайджан) назвал чистую прибыль по итогам 2025 года

По итогам 2025 года чистая прибыль ВТБ (Азербайджан) превысила 9,1 млн манатов. Активы банка по итогам прошлого года составили 306,222 млн манатов.

Кредитный портфель ВТБ (Азербайджан) вырос до 243,638 млн манатов. Объем розничного кредитования в указанный период в сравнении с 2024 годом увеличился почти на 13%, а ипотечное кредитование - на 14%. Процентные доходы ВТБ к концу 2025 года по сравнению с показателем на конец декабря 2024 года увеличились на 32%, а непроцентная прибыль достигла почти 15 млн манатов.

По итогам 2025 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ составила 8,6%, а рентабельность активов (ROA) 2,78%.

Совокупный капитал банка составил 100,375 млн манатов, что более чем в 2 раза превышает минимальные требования Центрального банка Азербайджана.