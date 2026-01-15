Иран выполняет свой долг по защите граждан и национальной безопасности – Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран выполняет свой долг по защите граждан, общественного порядка и национальной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу.

По его словам, иранское правительство осознает свои обязательства перед гражданами в области прав человека, касающиеся права на проведение мирных акций и собраний, и сделало все необходимое для проявления максимальной сдержанности в условиях дестабилизации.

Арагчи отметил, что мирные протесты в Иране начались 28 декабря из-за экономических вопросов. Однако 8-10 января, при вмешательстве террористов, эти протесты переросли в вооруженные беспорядки. В ходе беспорядков были совершены тяжкие преступления против граждан и государственных чиновников. Было сожжено большое количество машин скорой помощи, пожарных машин, медицинских центров, жилых районов и религиозных объектов. В ходе беспорядков получило ранения, погибло большое количество сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших соблюдение закона.

Провокационные заявления бывших и действующих американских чиновников относительно протестов в Иране являются очевидным нарушением Устава ООН и норм международного права, добавил министр.

"Участие иранских граждан в проправительственном марше 12 января отражает их стремление уважать национальное единство и поддерживать закон и порядок», - говорится в письме.

Следует отметить, что с конца декабря в Иране проходят акции протеста из-за резкого обесценения иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем.

