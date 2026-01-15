Армения обратилась к России по вопросу восстановления железных дорог на границе с Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Армения обратилась к России в связи с принятием решения о начале восстановительных работ на железнодорожных путях страны, которые ведут к границам Азербайджана и Турции.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване.

"Да, этот вопрос обсуждался. Я также обсуждал эту тему с президентом Российской Федерации, и заместитель премьер-министра Армении имел возможность поговорить по этому вопросу с заместителем председателя правительства России. Мы ждем реакции наших партнеров из Российской Федерации", — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли с Россией сроки восстановления участков железных дорог на границе с Азербайджаном и Турцией.

Касательно сроков проведения восстановительных работ на железных дорогах, Пашинян отметил, что наиболее подходящее время - это ближайший период после подписания рамочного соглашения о реализации проекта "Дорожная карта Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

"Сейчас самое подходящее время, и мы стремимся как можно скорее приступить к реализации этих работ. Процессы идут, вы будете о них проинформированы, и эти процессы подразумевают скорейшее начало работ. Мы просим наших российских партнеров принять решение по этому вопросу", - заявил премьер-министр Армении.

Следует отметить, что 14 января министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение, подписанное между Арменией и США по реализации проекта "Дорожная карта Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Опубликованный документ был оценен как новый шаг к выполнению обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по поддержке установления устойчивого мира на Южном Кавказе.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company , которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

