БАКУ /Trend/ - Посольство США в Баку продолжает принимать обращения на получение неиммиграционных виз.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

"Мы ознакомились с информацией в СМИ, в которой говорится, что Соединенные Штаты Америки приостановили выдачу всех типов виз гражданам 75 стран, включая Азербайджан. Сообщаем, что это не отражает действительности, так как указанная приостановка относится только к иммиграционным (на постоянное проживание) визам и не распространяется на неиммиграционные визы - туристические, деловые, студенческие и в рамках программ обмена. В посольстве США в Баку продолжается прием обращений на получение неиммиграционных виз", - отмечается в заявлении.

Отметим, что Госдепартамент США приостанавливает с 21 января обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, среди которых и все страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия, до тех пор, пока не будет проведена переоценка процесса обработки иммиграционных виз.

В служебной записке Госдепартамента консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов. Кроме того, в указаниях консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз заявителям, которые, как считается, будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение, а также потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе.

Полный список стран включает в себя: Афганистан, Албанию, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армению, Азербайджан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Боснию, Бразилию, Мьянму, Камбоджу, Камерун, Кабо-Верде, Колумбию, Кот-д'Ивуар, Кубу, Демократическую Республику Конго, Доминику, Египет, Эритрею, Эфиопию, Фиджи, Гамбию, Грузию, Гану, Гренаду, Гватемалу, Гвинею, Гаити, Иран, Ирак, Ямайку, Иорданию, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерию, Ливию, Македонию, Молдову, Монголию, Черногорию, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерию, Пакистан, Республику Конго, Россию, Руанду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирию, Танзанию, Таиланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

