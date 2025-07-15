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Увеличилась выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане

Энергетика Материалы 15 июля 2025 17:43 (UTC +04:00)
В секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на сумму 1736,7 млн манатов.
Увеличилась выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года солнечные электростанции в Азербайджане выработали 258,5 миллиона кВтч электроэнергии.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, это на 41,8 миллиона кВтч или на 19,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром в Азербайджане в январе-июне 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1736,7 млн манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 312,9 миллиона манатов.

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