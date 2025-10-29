В селе Хоровлу восстановлены разрушенные во время оккупации подземные оросительные каналы

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Организован медиатур в Джебраильский район. В рамках тура представители СМИ впервые посетили село Хоровлу.

Как сообщает Trend, в рамках медиатура в Джебраильский район начальник отдела по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов Ильхамия Рзаева подробно рассказала журналистам о селе.

Так, в селе Хоровлу общей площадью 248 гектаров построено 334 индивидуальных жилых дома. Двух-, трёх-, четырёх- и пятикомнатные дома обеспечены водой, электричеством, газом, солнечными батареями и высокоскоростным интернетом. На домах отображены орнаменты карабахских ковров. Дороги в селе заасфальтированы.

На первом этапе на площади 94 гектара построено 334 индивидуальных жилых дома, школа на 624 места, детский сад на 220 мест, двухэтажное административное здание, торговый комплекс, многофункциональные предприятия общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный комплекс.

Восстановлены подземные оросительные каналы «Аскер», «Шиги», «Орта», «Гюльгасым» и «Халифа», разрушенные во время оккупации. Часть воды будет поступать из них в Хоровлу.

И.Рзаева отметила, что в новопостроенном детском саду будут функционировать столовая, игровая и музыкальная комнаты. Кроме того, в здании созданы административный, компьютерный и методический кабинеты.

В Хоровлу также построено современное здание средней школы. Здание школы располагает широкими возможностями для предоставления качественного образования. Классы учебного заведения оснащены необходимыми учебными материалами и оборудованием. В распоряжении учащихся будут 26 учебных классов, кабинеты химии, физики, биологии и информатики, музыки, рисования, военной подготовки, 4 лаборатории и библиотека. В здании также построены актовый зал на 180 мест, крытый спортивный зал и столовая. На территории школы есть и открытая спортивная площадка.

В селе Хоровлу также построен парковый комплекс площадью 4,4 га. Здесь созданы детская игровая площадка, спортивная площадка, баскетбольная площадка, зона для настольных игр и беседки. Также проложены пешеходные дорожки от площади Флага до рыночного комплекса. В зеленой зоне площадью 3,1 гектара высажены оливковые деревья, платаны и эльдарские сосны. Природные камни, обнаруженные во время земляных работ, были перевезены в парк и использованы в ландшафтном дизайне. Подземный оросительный канал «Аскер» был капитально отремонтирован и создан декоративный ландшафт. Кроме того, остатки зданий на этой территории, разрушенных во время оккупации, были сохранены в качестве визуального свидетельства для сохранения исторической памяти.

Также в селе построено двухэтажное административное здание. В здании создан современный ситуационный центр для обеспечения оперативного управления и принятия решений. Он предусматривает применение геоинформационной системы (ГИС) в управлении. Все земельные участки, здания, дороги, водопроводы, электросети, газопроводы и коммуникации указаны на этой платформе с обозначением координат. Использование платформы считается инновационным решением в современном управлении с точки зрения интеграции с государственными и частными учреждениями, обмена информацией, подотчётности и наглядного представления информации, добавила она.

