Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов во всех сферах - представитель Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов, выступая в Милли Меджлисе на международной конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

"Поздравляю Азербайджанскую Республику с 30-й годовщиной принятия Конституции. Это знаменательная дата, вселяющая огромную гордость в сердца людей. В стране проводятся реформы. Впечатляет проделанная работа по укреплению демократических ценностей, обеспечению прав и свобод человека, развитию гражданского общества. Азербайджан и Узбекистан – исторически близкие, дружественные страны. Нас объединяют общая история, моральные и культурные ценности, а также многолетнее братство», - отметил он.

