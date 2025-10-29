Захоронены останки шехида Алияра Алиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Останки пропавшего без вести шехида Первой Карабахской войны Алияра Фаррух оглу Алиева были захоронены 29 октября в Аллее шехидов, расположенной на кладбище «Деде Горгуд» на территории Сураханского района столицы.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, сотрудники министерств обороны и внутренних дел, представители ИВ Сураханского, Хатаинского и Сабунчинского районов, ветераны войны, семьи шехидов и представители общественности.

Отметим, что Алияр Алиев родился 5 января 1961 года в селе Колгышлаг Агдамского района. Пропал без вести 8 мая 1992 года во время боев, которые шли на шушинском направлении во время Первой Карабахской войны.

