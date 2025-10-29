Назван объем кредитного портфеля банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 2% или на 571,4 млн манатов и составил 29,276 млрд манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в структуре кредитного портфеля 53,1% (15,545 млрд манатов) пришлось на бизнес-кредиты, 31,4% (9,183 млрд манатов) – на потребительские кредиты, а 15,5% (4,548 млрд манатов) – на ипотечные кредиты.

Согласно информации, по состоянию на 1 октября рост бизнес-кредитов зафиксирован в основном в строительном, транспортном, а также информационно-коммуникационном секторах.

Так, объем кредитного портфеля предприятий в строительном секторе составил 1,502 млрд манатов (на 4,1% больше, чем в предыдущем году), в транспортном секторе – 1,785 млрд манатов (+30,2%), в секторе информации и связи – 721,5 млн манатов (+23,1%), в промышленном секторе – 2,684 млрд манатов (-3,6%), в сельском хозяйстве – 1,953 млрд манатов (+16,3%), в коммерческих предприятиях – 4,296 млрд манатов (+5,1%), в других непроизводственных и сервисных секторах – 2,603 ​​млрд манатов (+6%).