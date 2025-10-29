Захоронены останки считавшегося пропавшим без вести шехида Азера Байрамова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Аллее шехидов на кладбище «Деде Горгуд» в Сураханском районе столицы были захоронены останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Азера Зиреддин оглу Байрамова.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев, глава исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулиев, глава исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев, руководители правоохранительных органов района, родные и близкие шехида, члены семей шехидов, участники войны и представители общественности.

Отметим, что Азер Байрамов родился 24 июня 1973 года. Предполагалось, что он пропал без вести в городе Шуша 8 мая 1992 года во время Первой Карабахской войны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!