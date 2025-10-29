Трамп об августовской встрече лидеров Азербайджана и Армении: «Это была красивая история примирения»

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп вновь затронул тему урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, вспомнив встречу лидеров двух стран — Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Никола Пашиняна, состоявшуюся в Белом доме 8 августа.

Выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, Трамп, в частности, сказал, что США сыграли ключевую роль в налаживании диалога между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что за долгие десятилетия противостояния ни одной стороне не удавалось приблизиться к миру настолько, как во время переговоров в Вашингтоне.

«Посмотрите, что происходило между Азербайджаном и Арменией. …Мы сделали это (остановили войну- ред). Обе страны приехали, и шаг за шагом между ними появилось взаимопонимание. Это было как чудо — две замечательные нации нашли общий язык», — заявил Трамп.

Президент США назвал августовскую встречу символом надежды и дипломатического успеха, отметив, что подобные диалоги доказывают силу личных контактов и политической воли.

Отметим, что переговоры в Вашингтоне стали одним из самых результативных раундов диалога между Баку и Ереваном за последние годы. Во время визита в США лидеры двух стран обсудили проект мирного договора и достигли предварительных договоренностей по ключевым пунктам двусторонних связей.