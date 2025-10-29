Азербайджан и Оман обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Альбусаиди в рамках своего официального визита в Султанат Оман.

Как сообщили Trend в МИД, двусторонняя встреча была продолжена в многостороннем формате.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Оманом, а также ситуация в регионе. Высоко оценен нынешний уровень развития традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Оманом, подчеркнута важность активизации взаимных визитов, обеспечения регулярных политических консультаций между МИД и обновления двусторонней договорно-правовой базы.

Было отмечено основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках таких многосторонних платформ, как ООН, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества, а также затронуты вопросы экономического сотрудничества, обсуждены возможности увеличения объема двустороннего товарооборота, стимулирования взаимных инвестиций, реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, альтернативной энергетики, туризма, здравоохранения и других областях. Была выражена уверенность в том, что создание Азербайджано-Оманского фонда прямых инвестиций внесет значительный вклад в реализацию совместных проектов между нашими странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, шагах нашей страны по обеспечению мира и стабильности в постконфликтный период, а также по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов" и "Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Султаната Оман о сотрудничестве в консульской сфере".

В тот же день министры иностранных дел приняли участие в официальной церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Маскате и ознакомились со зданием посольства.

