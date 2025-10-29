SOFAZ рассматривает новые инвестиционные возможности

БАКУ /Trend/ - 27-28 октября делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) Исрафилом Мамедовым посетила с рабочим визитом Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

Основной целью визита было расширение сотрудничества Фонда с международными партнерами, анализ мировых финансовых тенденций и оценка новых инвестиционных возможностей.

В рамках визита делегация провела встречи с руководителями ведущих международных инвестиционных и финансовых институтов, таких как The Arab Energy Fund, Starwood Capital Group, Gulf Islamic Investments, Investindustrial, Warburg Pincus, Luma Group, CVC Capital Partners, Franklin Templeton, Brookfield Asset Management, BTG Pactual, China Investment Corporation и FSI (Fondo Strategico Italiano).

В ходе встреч были рассмотрены существующие направления сотрудничества, обсуждены вопросы расширения совместных инвестиционных инициатив, возможностей выхода на новые рынки, долгосрочного управления капиталом и повышения эффективности потоков капитала в глобальной экономической среде. Также состоялся обмен мнениями по моделям устойчивого и ответственного инвестирования, роли суверенных фондов на институциональных рынках капитала и совершенствованию рамок международного партнерства.

Помимо встреч, исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов выступил на панельной дискуссии "Суверенное богатство и институциональный капитал в новой экономической реальности" в рамках международной конференции "Future Investment Initiative 2025" (FII9), состоявшейся в Эр-Рияде 28 октября. Дискуссии были посвящены таким актуальным вопросам, как растущая роль суверенных фондов и институциональных инвесторов в мировой экономике, эффективное управление потоками капитала в меняющихся геополитических условиях и формирование моделей ответственного и устойчивого финансирования.

В своем выступлении он подчеркнул стратегическую роль суверенных фондов на мировых рынках капитала и обратил внимание на ответственный инвестиционный подход SOFAZ, основанный на устойчивом управлении, эффективном управлении рисками и создании долгосрочной стоимости в своей инвестиционной деятельности. Он также отметил, что поддержка технологических инноваций и процессов энергетического перехода является приоритетом инвестиционной стратегии Фонда.

На панельной дискуссии также выступили президент и генеральный исполнительный директор The TCW Group, Inc. Кэти Кох, основатель и генеральный партнер Liberty Strategic Capital, бывший министр финансов США Стивен Т. Мнучин, исполнительный вице-президент China Investment Corporation Шаоцинь Чжан и редактор геоэкономического отдела The National Манас Кренни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!